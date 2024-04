Expertenkommission ist für Legalisierung der Schwangerschaftsabbrüche in den ersten 12 Wochen. (IMAGO / Bihlmayerfotografie / IMAGO / Michael Bihlmayer)

Das meldet der "Spiegel" und beruft sich auf den Abschlussbericht des Gremiums. Darin heiße es, die bisherige Rechtswidrigkeit einer Abtreibung in der Frühphase der Schwangerschaft halte einer verfassungs- und völkerrechtlichen Prüfung nicht Stand. Der Gesetzgeber solle Abtreibungen daher grundsätzlich erlauben, solange der Fötus nicht eigenständig lebensfähig sei. Diese Grenze liege ungefähr in der 22. Schwangerschaftswoche - nach Beginn der letzten Menstruation.

Derzeit sind Abtreibungen in Deutschland nach Paragraf 218 des Strafgesetzbuches rechtswidrig. Sie bleiben in bestimmten Fällen aber straffrei - etwa, dann, wenn sich eine Frau nach einem Gespräch in einer Beratungsstelle in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft für einen Abbruch entscheidet.

Die Ampel-Koalition hatte die Kommission im vergangenen Jahr eingesetzt, um neue Regeln zur Abtreibung, aber auch zur Eizellenspende und zur Leihmütterschaft zu prüfen. Dem Gremium gehören 18 Expertinnen und Experten an - unter anderem aus den Bereichen Medizin, Psychologie, Ethik und Rechtswissenschaften.

