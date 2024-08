Seit der Tötung von Ismail Hanija droht die Lage im Nahen Osten zu eskalieren. (picture alliance / Anadolu / Fatemeh Bahrami)

Wie die New York Times unter Berufung auf zwei mit den Ermittlungen vertraute Iraner berichtete, befinden sich unter den Festgenommen ranghohe Geheimdienstoffiziere, Militärbeamte und Mitarbeiter eines vom Militär betriebenen Gästehauses in Teheran. Dort fiel Hanija in der Nacht zum Mittwoch einem Anschlag zum Opfer, für den der Iran Israel verantwortlich macht. Israel hat sich dazu nicht geäußert.

Die Festnahmen auf höchster Ebene seien eine Reaktion auf eine große Sicherheitslücke, die die Tötung Hanijas ermöglicht habe, zitierte die US-Zeitung ihre Informanten. Weiteren Medienberichten zufolge soll der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad für den Anschlag zwei iranische Sicherheitsagenten angeheuert haben.

