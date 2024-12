UNO-Konferenz gegen Wüstenbildung

Bericht: Globale Landnutzung bedroht Menschheit

Am 2. Dezember beginnt in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad die UNO-Konferenz gegen Wüstenbildung. Anlässlich des Treffens warnt ein wissenschaftlicher Bericht in drastischen Worten vor den Folgen der globalen Landnutzung.