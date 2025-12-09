Dem Haushaltsausschuss liegen einem Bericht zufolge neue Ausgabepläne für Rüstungsprojekte vor. (picture alliance / dpa / Elisa Schu)

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider meldet, sollen die Ausgaben in der kommenden Woche gebilligt werden. Dabei geht es um Ausrüstung für Soldaten, eine weitere Bestellung von 200 Schützenpanzern des Typs Puma und Raketen für das neue Abwehrsystem "Arrow 3", das von den USA und Israel entwickelt wurde.

Die Pläne sehen laut dem Bericht außerdem vor, dass der Rüstungskonzern Rheinmetall einen Millardenauftrag für ein satellitengestütztes Aufklärungssystem erhält. Das System mit dem Namen "SPOCK" soll vor allem die neue Bundeswehr-Brigade in Litauen unterstützen.

Die Verteidigungsausgaben sind für die kommenden Jahre von der Schuldenbremse des Haushalts ausgenommen.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.