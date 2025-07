Gaza-Krieg

Ein neuer Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen liegt vor. (Maya Alleruzzo / AP / dpa / Maya Alleruzzo)

Er berief sich dabei auf einen hochrangigen Regierungsvertreter. Katar tritt in dem Konflikt als Vermittler auf. Am Abend hatte sich das israelische Sicherheitskabinett mit einer Antwort der militanten Islamisten auf den jüngsten Vorschlag für eine 60-tägige Waffenruhe befasst. Zuvor hatte es in einer Erklärung der Hamas geheißen, man stimme dem neuen Vorschlag grundsätzlich zu.

Dem Vernehmen nach gibt es jedoch weiteren Klärungsbedarf beim Thema Abzug israelischer Truppen aus dem Küstenstreifen sowie der humanitären Hilfe für die Zivilbevölkerung.

