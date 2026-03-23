Weltwetterorganisation
Bericht: "Klima so stark aus dem Gleichgewicht wie nie"

Das Klima ist nach einem neuen Bericht der Weltwetterorganisation stärker aus dem Gleichgewicht geraten als jemals zuvor.

    Trümmer liegen vor einer Straße nach einem Zyklon, auf der ein Tuktuk unterwegs ist; im Hintergrund Palmen, abgedeckte Häuser und blauer Himmel.
    Laut Weltwetterorganisation ist das Klima stari aus dem Gleichgewicht. (picture alliance / AA / Gokhan Balci)
    Die UNO-Organisation teilte in Genf mit, das Ungleichgewicht zwischen Energieaufnahme und Energieabgabe der Erde wachse rasant. Die Temperaturen stiegen, die Ozeane heizten sich auf, Eis und Gletscher würden schmelzen und die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre nehme zu. Der Bericht bestätigt, dass 2025 eines der drei wärmsten Jahre seit Beginn der Messungen gewesen ist.
    UNO-Generalsekretär Guterres äußerte sich besorgt. Er betonte, der Planet stoße an seine Grenzen.
    Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.