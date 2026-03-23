Weltwetterorganisation

Die UNO-Organisation teilte in Genf mit, das Ungleichgewicht zwischen Energieaufnahme und Energieabgabe der Erde wachse rasant. Die Temperaturen stiegen, die Ozeane heizten sich auf, Eis und Gletscher würden schmelzen und die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre nehme zu. Der Bericht bestätigt, dass 2025 eines der drei wärmsten Jahre seit Beginn der Messungen gewesen ist.
UNO-Generalsekretär Guterres äußerte sich besorgt. Er betonte, der Planet stoße an seine Grenzen.
Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.