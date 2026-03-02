Sachverständigenrat

Gabriel Felbermayr soll neuer Wirtschaftsweiser werden. (picture alliance / dpa / Carsten Rehder)

Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Insider. Die Personalie, für die innerhalb der Regierung die CDU das Vorschlagsrecht habe, werde am Mittwoch im Kabinett behandelt. Felbermayr ist Direktor des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung. Der 49-Jährige gilt als Experte für internationale Handelsfragen, den Arbeitsmarkt und die wirtschaftliche Integration Europas. Er soll auf die Ökonomin Malmendier folgen. Medienberichten zufolge haben sich das CDU-geführte Wirtschaftsministerium und das Kanzleramt gegen eine Verlängerung ihres Mandats ausgesprochen.

Malmendier war unter dem früheren Grünen-Wirtschaftsminister Habeck in das Beratungs-Gremium berufen worden.

