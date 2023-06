Raketen-Schutzschild

Eine israelische "Arrow-3"-Abfangrakete beim Start. (Israeli Ministry Of Defense/dpa)

Der Aufbau solle in Schleswig-Holstein, Bayern und im Großraum Berlin stattfinden, meldet das RedaktionsNetzwerk Deutschland. Für die Region um die Hauptstadt gehe es um den Fliegerhorst Holzdorf/Schönewalde auf der sachsen-anhaltisch-brandenburgischen Landesgrenze. Dort sei der Start des israelisch-amerikanischen „Arrow 3"-Abfangsystems bereits für September 2025 vorgesehen, noch bevor die anderen Standorte in Nord- und Süd-Deutschland folgten. "Arrow 3" hat eine Reichweite von 2.400 Kilometern und soll feindliche Lang- und Mittelstreckenraketen in bis zu 100 Kilometern Höhe abfangen und zerstören können. Der Schutz ganz Deutschlands sei insofern unabhängig von den Standorten, hieß es weiter.

Nach den Plänen der Bundesregierung soll das System im Rahmen der Raketenabwehr der NATO eingesetzt werden, dem Länder etwa wie Polen, Rumänien und die Staaten des Baltikums beitreten könnten.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.