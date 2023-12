Nichtregierungsorganisation

Menschenrechtler Daouda Diallo entführt. (AP/dpa/Sophie Garcia)

Wie die Organisation "Bürgerkoalition für den Sahel" bestätigte, wurde Daouda Diallo am Freitag in der Hauptstadt Ouagadougou verschleppt. Vorläufigen Ermittlungen zufolge wurde er von vier Männern in Zivilkleidung entführt, als er seine Aufenthaltspapiere erneuern wollte. Über die Motive und den Aufenthaltsort ist demnach noch nichts bekannt. Diallo hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Menschenrechtsverletzungen durch Regierung und islamistische Gruppierungen angeprangert.

