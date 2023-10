In der belgischen Hauptstadt Brüssel sind zwei Menschen erschossen worden. (AFP / KENZO TRIBOUILLARD)

Die Deutsche Presse-Agentur berichtet ebenfalls unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft, der Mann sei von der Polizei niedergeschossen worden. Es sei unklar, ob er noch am Leben sei.

Gestern Abend waren kurz vor dem EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden im Brüsseler Stadtzentrum zwei schwedische Staatsbürger erschossen und eine weitere Person verletzt worden. Dem Täter gelang anschließend zunächst die Flucht; es wurde die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Der Mann ist aktenkundig: Er soll tunesischer Herkunft sein, sich illegal in Belgien aufhalten und der IS-Terrormiliz nahe stehen. In Medien wird darüber spekuliert, ob die Tat im Zusammenhang mit Aktionen in Schweden steht, bei denen der Koran geschändet wurde.

Nach der Tat war das Fußballspiel auf Wunsch beider Mannschaften zur Halbzeit abgebrochen worden. Die schwedischen Fans wurden unter Polizeischutz zu ihren Hotels gebracht.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.