Verschärfte Grenzkontrollen

Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze (IMAGO / Revierfoto / IMAGO / Revierfoto)

Größter Posten mit knapp 38 Millionen Euro sei die Vergütung für Überstunden der Bundespolizisten, zitiert die Funke Mediengruppe aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion. Weitere Kosten entstünden unter anderem durch die Verpflegung und Unterbringung von Beamten, den Betrieb von Grenzstationen sowie die Zulagen für Nacht-, Sonn- und Feiertagsdienste. Die verschärften Grenzkontrollen hatte das Bundesinnenministerium im vergangenen September angeordnet. Ziele sind die Begrenzung irregulärer Migration sowie die Bekämpfung von islamistischem Terrorismus und grenzübergreifender Kriminalität.

Bundesinnenminister Dobrindt kündigte zuletzt einer Verlängerung an.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.