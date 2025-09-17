Streit um Atomprogramm

Irans Außenminister Abbas Araghchi (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Tatyana Makeyeva)

Der iranische Außenminister Araghchi teilte mit, er wolle mit den Außenministern der sogenannten "E3-Gruppe" telefonieren. Seine Regierung bemühe sich, das Inkrafttreten internationaler Sanktionen noch abzuwenden. Das Gespräch wurde laut Reuters und AFP von französischen Diplomaten bestätigt.

In der Sache geht es um den sogenannten "Snapback"-Mechanismus. Dieser sieht vor, dass die im Zuge des Atomabkommens von 2015 ausgesetzten Sanktionen der Vereinten Nationen wieder angewendet werden. Die drei europäischen Staaten hatte Ende August eine 30-tägige Frist dafür eingeleitet. Sie argumentieren, dass sich der Iran nicht an seine Verpflichtungen zur Begrenzung seines Atomprogramms hält.

