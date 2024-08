Frankreich

Berichte: Gründer von "Telegram" in Paris festgenommen

Der Mitbegründer des Kurzmitteilungsdienstes "Telegram", der Russe Pawel Durow, ist laut Medienangaben in Frankreich festgenommen worden. Wie mehrere TV-Sender übereinstimmend berichteten, wurde er am Abend nach seiner Ankunft aus Aserbaidschan am Flughafen Le Bourget bei Paris in Polizeigewahrsam genommen.