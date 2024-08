Von Durow gibt es nicht viele Fotos - hier eines aus dem Jahr 2011. (imago / Russian Look)

Beamte stellten den Franko-Russen gestern Abend nach seiner Ankunft aus Aserbaidschan am Flughafen Le Bourget bei Paris, wie mehrere Medien berichteten. Durow kam in Polizeigewahrsam. Hintergrund sind die seit langem erhobenen Vorwürfe wegen unzureichender Kooperation. Die Justiz wirft Durow vor, er habe sich wegen fehlender Intervention auf seiner Plattform Telegram des Drogenhandels, des Betrugs und Vergehen im Zusammenhang mit sexualisierte Gewalt an Kindern mitschuldig gemacht. Die russische Botschaft hat sich in den Fall eingeschaltet.

Telegram wurde von Pawel und seinem Bruder Nikolai gegründet, die beide mit der Plattform Vk bereits eine Art russisches Facebook ins Leben gerufen hatten. Sie versprechen, die Daten der Nutzer von Telegram besonders zu schützen. Von daher werden auch Hassreden oder Gewaltaufrufe nur zögerlich oder gar nicht gelöscht.

