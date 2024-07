Löscharbeiten nach einem Angriff auf Odessa (Archivbild; zur aktuellen Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor). (IMAGO / Michael Gstettenbauer / IMAGO / Michael Gstettenbauer)

Medien berichteten von heftigen Explosionen in der Nähe von Odessa am Schwarzen Meer. Die örtliche Militärverwaltung rief die Bewohner der Stadt und der Region über Telegram auf, in Schutzräumen zu bleiben. Zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe vor Raketenangriffen Russland gewarnt. Angaben über Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht.

Häufiges Ziel russischer Attacken war in der Vergangenheit der Hafen von Odessa. Er ist Ausgangspunkt ukrainischer Exporte von Getreide und anderen Gütern über das Schwarze Meer.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.