Sie hätten viele der Bedenken berücksichtigt. Auch die "Washington Post" schreibt, Israel habe nach Gesprächen mit der US-Regierung beschlossen, die Pläne für eine Großoffensive gegen die Hamas in Rafah aufzugeben und stattdessen in einem begrenzteren Rahmen vorzugehen. Ein früherer Plan, zwei Armee-Divisionen in die Stadt zu schicken, werde nicht weiterverfolgt. Israel will in Rafah die letzten Einheiten der Terrororganisation Hamas zerschlagen.

Derweil hat das UNO-Palästinenser-Hilfswerk die Verteilung von Lebensmitteln in Rafah vorläufig ausgesetzt. Grund seien Lieferengpässe und die Sicherheitslage.

