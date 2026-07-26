Lastwagen mit Hilfsgütern im zerstörten Süden des Gazastreifens (Archivbild) (Abed Rahim Khatib / dpa / Abed Rahim Khatib)

Ein begrenztes Gebiet in Rafah im Süden soll demnach das erste sein, das von der Regierung aus zivilen Fachleuten ohne Verbindungen zur Terrororganisation Hamas verwaltet wird. Die sogenannte Stabilisierungstruppe solle für Sicherheit sorgen.

Ziel sei, so die "Jerusalem Post", das Pilotprojekt in den kommenden Wochen zu beginnen. Es gibt unterschiedliche Angaben dazu, aus welchen Ländern die Soldaten der sogenannten Stabilisierungstruppe in der ersten Phase kommen sollen und wie viele es sein werden.

Israel kontrolliert weiterhin mehr als die Hälfte des abgeriegelten, durch den Krieg verwüsteten Palästinensergebiets.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.