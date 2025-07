Israel greift erneut Ziele, darunter eine Kirche, im Gazastreifen an. Das Foto stammt aus dem Jahr 2022. (Fatima Shbair / AP / dpa / Fatima Shbair)

Das Lateinische Patriarchat in Jerusalem bestätigte den Vorfall im Zentrum der Stadt Gaza und die Zahl der Opfer. Es habe zudem mehrere Verletzte gegeben, darunter sei der Pfarrer der Gemeinde. Die israelische Armee kündigte eine Untersuchung an und erklärte ihr Bedauern für entstandene Schäden. In dem Kirchengebäude sind nach palästinensischen Angaben Flüchtlinge untergebracht. Italiens Ministerpräsidentin Meloni sagte, Angriffe gegen die Zivilbevölkerung, die Israel seit Monaten demonstriere, seien inakzeptabel.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.