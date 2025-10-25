Nach Diebstahl

Der Kunstraub im Pariser Louvre wirft ein Schlaglicht auf die Sicherheit in Museen. (imago / Maxppp / Delphine Goldsztejn)

Um welche Schmuckstücke es geht, ist bislang nicht bekannt. Die Hochsicherheitstresore der Zentralbank befinden sich in knapp 30 Metern Tiefe. Dort befindet sich auch ein Großteil der französischen Goldreserven und andere wertvolle Gegenstände, darunter auch die Notizbücher Leonardo da Vincis.

Am vergangenen Wochenende hatten Unbekannte acht Kronjuwelen aus der Galerie d'Apollon des Louvres gestohlen. Der Wert soll etwa 88 Millionen Euro betragen. Von Tätern und Beute fehlt bislang jede Spur. Wegen des Falls wird nun über die Sicherheitsvorkehrungen des Museums diskutiert.

