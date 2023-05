USA

Berichte: Republikaner DeSantis dürfte bald Präsidentschaftsbewerbung verkünden

In den USA erwarten mehrere Medien, dass der Republikaner DeSantis schon bald seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr bekanntgeben könnte. In übereinstimmenden Berichten heißt es, DeSantis könnte seine Bewerbung in der kommenden Woche vor einer geplanten Veranstaltung zum Sammeln von Wahlkampfspenden einreichen.

19.05.2023