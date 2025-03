Ein Brief von US-Präsident Trump ist im Iran persönlich überreicht worden. (afp)

Iranische Medien schreiben, ein Vermittler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten habe den Brief in Teheran an den iranischen Außenminister Araghtschi übergeben. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht. Trump hatte vergangene Woche erklärt, die USA wollten den Iran davon abhalten, an Atomwaffen zu gelangen. Dazu gebe es zwei Wege: entweder militärisch oder man mache einen Deal. Dies habe er der iranischen Führung in dem Schreiben deutlich gemacht.

Vor dem Hintergrund der wachsenden Spannungen um das iranische Atomprogramm hat China den Iran am Freitag zu Gesprächen nach Peking eingeladen. Auch Russland soll an dem Treffen teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.