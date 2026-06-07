Am Flughafen München soll laut Medienberichten ein Feuer ausgebrochen sein. (Matthias Schrader/AP/dpa)

Wie ein Sprecher bestätigte, fanden seit 20.33 Uhr keine Starts und Landungen mehr statt. Zu diesem Zeitpunkt hätten Mitarbeiter der Flugsicherung im Tower "intensiven Brandgeruch" wahrgenommen, Feuer oder Rauch sei aber nicht festgestellt worden.

Tower evakuiert

Die Feuerwehr habe den Tower aus Sicherheitsgründen evakuiert, sagte der Sprecher. Der Ursache des Brandgeruchs werde nachgegangen. Inzwischen wurde der Flugbetrieb wieder aufgenommen.

Die Fluglotsen im Tower eines Flughafens geben den Piloten von startenden, landenden und rollenden Flugzeugen Anweisungen. Sie verhindern, dass Flugzeuge sich zu nahe kommen und haben Sichtkontakt auf das gesamte Vorfeld und die beiden Start- und Landebahnen. Flugzeuge, die gerade nicht in unmittelbarer Flughafennähe unterwegs sind, werden nicht aus dem Tower gesteuert, für sie gibt es eigene Kontrollzentren. Die Deutsche Flugsicherung betreibt vier davon in Deutschland, eines ist ebenfalls auf dem Gelände des Münchner Airports.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.