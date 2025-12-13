Darunter soll sich die Bürgerrechtlerin Kolesnikowa befinden. Laut einer Nicht-Regierungsorganisation kam auch der belarussische Friedensnobelpreisträger Bjaljazki aus dem Gefängnis frei. In Belarus sind zahlreiche Menschen aus politischen Gründen inhaftiert.
Derzeit befindet sich der US-Sonderbeauftragte Coale in Minsk. Die Nachrichtenagentur Belta zitierte ihn mit den Worten, die USA würden einige Sanktionen gegen Belarus aufheben. Eine offizielle Bestätigung von Seiten der USA steht noch aus.
Coale war bereits im September in Belarus. Kurz darauf hatte Machthaber Lukaschenko 52 Gefangene freigelassen.
