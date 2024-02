Welternährungsprogramm

Im Sudan fehlt es an allem. Hier warten Menschen darauf, dass sie ihre Gaskartuschen wieder auffüllen können. (Archivbild) (AFP / -)

WFP-Direktor Rowe erkärte, man habe bereits Berichte über Hungertote erhalten. Insgesamt hungerten in dem nordafrikanischen Land knapp 18 Millionen Menschen. Die Lage sei geradezu katastrophal. Die Bevölkerung in den Gebieten um die Hauptstadt Khartum sowie in Darfur und Kordofan sei von dem Mangel an Lebensmitteln besonders hart betroffen.

Rowe betonte, man brauche dringend Zugang, um lebenswichtige Hilfe zu den Menschen zu bringen. Er forderte die Konfliktparteien auf, den humanitären Helfern die Arbeit zu ermöglichen. Im Sudan kämpfen seit fast einem Jahr die paramilitärischen RSF und die Armee um die Macht und den Zugang zu Ressourcen.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.