Angaben aus Japan und Südkorea

Nordkorea testet immer wieder Waffen. (Archiv) (picture alliance / YONHAPNEWS AGENCY / Yonhap)

In Agenturberichten ist unter Berufung auf südkoreanische Quellen von etwa zehn Raketen die Rede, die Richtung Meer abgefeuert worden seien. Das Präsidentenbüro in Südkorea forderte das Nachbarland auf, diese Tests zu beenden. Zugleich finden in Südkorea die jährlichen Militärübungen gemeinsam mit den USA statt, die wiederum von Pjöngjang scharf kritisiert worden waren.

Nach offiziellen japanischen Angaben wurde mindestens eine ballistische Rakete in Richtung Ostmeer abgefeuert, das außerhalb Koreas auch als Japanisches Meer bezeichnet wird. Die japanische Küstenwache erklärte, ⁠das Geschoss sei anscheinend ins ⁠Meer gestürzt.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.