Israel und die Hisbollah-Miliz werfen sich wiederholt Verstöße gegen die geltende Feuerpause vor. (Ariel Schalit/AP/dpa)

Israel führte der libanesischen Nachrichtenagentur NNA zufolge erneut Angriffe mit Kampfflugzeugen und Drohnen im südlichen Libanon aus. Der Ort Maifadun sei auch mit Artillerie beschossen worden. Dabei soll es zwei Tote gegeben haben. Auch in der Bekaa-Ebene wurden zwei Tote nach einem israelischen Luftangriff gemeldet.

Ein israelischer Armeesprecher erklärte, man gehe gegen die militant-islamistische Hisbollah vor, weil diese gegen die Feuerpause verstoßen habe. Die israelische Armee forderte wegen ihrer Angriffe die Bewohner in zwölf Ortschaften im Südlibanon zur Evakuierung auf. Die Hisbollah teilte mit, israelische Soldaten in dem Gebiet mit einer Drohne und Raketen angegriffen zu haben.

Seit dem 17. April gilt eigentlich eine Feuerpause im Libanon. Israel und die Hisbollah werfen sich gegenseitig vor, immer wieder dagegen zu verstoßen.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.