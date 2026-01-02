Massenproteste

Proteste im Iran wegen Wirtschaftslage und Absturz der Währung (Archivbild). (AFP / HANDOUT)

Auch in der Hauptstadt Teheran gab es wieder Demonstrationen. In einem Stadtviertel sei es zu Ausschreitungen gekommen, wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Aktivisten meldet. Auch in den Provinzen Sistan und Belutschistan gingen Menschen auf die Straße.

Regierungstreuen Kräften im Iran wird vorgeworfen, mit Gewalt gegen Demonstranten vorzugehen. Medien berichten von mindestens sechs Todesopfern. US-Präsident Trump warnte das Regime in Teheran davor, auf friedliche Demonstranten zu schießen. In einem solchen Fall würden die USA eingreifen, schrieb er in seinem Online-Portal Truth Social. Die iranische Führung verbat sich eine Einmischung Washingtons und erklärte, andernfalls seien Stützpunkte der US-Armee in der Region für den Iran ein legitimes Ziel.

