Russisches Kriegsschiff im Hafen der Schwarzmeerflotte Sewastopol auf der Krim (Archivbild). (picture alliance / dpa / Ulf Mauder)

Zwei russische Schiffe seien unweit der annektierten Krim-Halbinsel mit Wasserdrohnen attackiert und beschädigt worden, berichteten die Medien unter Berufung auf ukrainische Geheimdienstkreise. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

An der Front im Osten der Ukraine dauern unterdessen die Kämpfe um die Stadt Awdijiwka an. Das Präsidialamt in Kiew teilte mit, ukrainische Soldaten hielten den russischen Angriffen weiter stand. Das Institut für Kriegsstudien in Washington berichtete, den russischen Invasoren sei es in den vergangenen Tagen offenbar gelungen, einige Quadratkilometer zu besetzen. Größere Durchbrüche habe es aber nicht gegeben.

In der ostukrainischen Stadt Pokrowsk wurde durch russischen Raketenbeschuss ein Mensch getötet, wie die örtliche Militärverwaltung mitteilte. 13 Personen wurden verletzt. In der Stadt Beryslaw im Süden des Landes wurde eine Frau von einer Drohne getötet.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.