Ukraine-Gespräche
Berichte über neues Treffen zwischen Witkoff und Umerow

Im US-Bundesstaat Florida sollen nach übereinstimmenden Berichten heute die Gespräche über ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine fortgesetzt werden. Das melden mehrere Medien unter Berufung auf Washingtoner Regierungskreise. Demnach trifft sich der US-Sondergesandte Witkoff in Miami mit dem ukrainischen Chefunterhändler Umerow.

    Das Foto zeigt die Delegationen der USA und der Ukraine bei Gesprächen in Florida. Die Teilnehmer sitzen einander an einem langen Tisch gegenüber.
    Bereits Ende November hatten sich die Delegationen der USA und der Ukraine geroffen, darunter auch US-Außenminister Rubio, der Sondergesandte Wittkoff und der ukrainischen Chefunterhändler Umerow. (AFP / CHANDAN KHANNA)
    Auch der Schwiegersohn von Präsident Trump, Kushner, werde erneut teilnehmen. Am Abend hatte bereits der ukrainische Präsident Selenskyj baldige Gespräche mit den USA in Aussicht gestellt. Witkoff und Kushner waren am Dienstag gemeinsam zu Gesprächen mit der russischen Seite nach Moskau gereist, an denen auch Staatschef Putin teilnahm.
    Dessen außenpolitischer Berater Uschakow sagte anschließend, es sei noch keine Kompromisslinie gefunden worden.
