Ukraine-Gespräche

Auch der Schwiegersohn von Präsident Trump, Kushner, werde erneut teilnehmen. Am Abend hatte bereits der ukrainische Präsident Selenskyj baldige Gespräche mit den USA in Aussicht gestellt. Witkoff und Kushner waren am Dienstag gemeinsam zu Gesprächen mit der russischen Seite nach Moskau gereist, an denen auch Staatschef Putin teilnahm.
Dessen außenpolitischer Berater Uschakow sagte anschließend, es sei noch keine Kompromisslinie gefunden worden.
Diese Nachricht wurde am 04.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.