Demnach fanden die Versuche in der Hauptstadt Teheran sowie in den Großstädten Isfahan und Maschhad statt. Das iranische Nachrichtenportal "Nournews" veröffentlichte ein Video, das die Tests zeigen soll. Die Revolutionsgarden oder die Armee bestätigten die Angaben zunächst nicht. In Israel erklärte Ministerpräsident Netanjahu, man verfolge die Vorgänge und treffe die erforderlichen Vorbereitungen. Er wolle Teheran unmissverständlich klarmachen, dass jede Aktion gegen Israel mit einer sehr harten Reaktion beantwortet würde. Darüber hinaus kündigte Netanjahu an, er wolle in der kommenden Woche während seiner US-Visite auch über den Iran sprechen.

Schwerpunkte aber seien weitere Schritte beim Friedensplan ⁠für den Gazastreifen und der Umgang mit der Hisbollah-Miliz im Libanon.

