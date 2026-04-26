Washington

Der Präsident, seine Frau und auch Vizepräsident Vance mussten in Sicherheit gebracht werden. Journalisten des Nachrichtensenders CNN, der das Ereignis aus dem Hilton Hotel live übertrug, berichteten über Schüsse. In Agenturmeldungen ist von einer Festnahme die Rede. Trump will in Kürze im Weißen Haus eine Erklärung abgeben. Soweit bekannt, hat es bei dem Zwischenfall keine Verletzten gegeben. Das White-House-Dinner wurde abgebrochen.
Im Festsaal des Hotels brach massive Unruhe aus. Viele Anwesende suchten unter den Tischen Schutz, während Agenten des Secret Service in Kampfausrüstung in den Raum stürmten.
Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.