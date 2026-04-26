Washington
Berichte über Schüsse beim White-House-Dinner - Präsident Trump in Sicherheit gebracht

Beim White-House-Dinner mit den Hauptstadt-Korrespondenten in Washington, an dem auch US-Präsident Trump und First Lady Melania teilnahmen, hat es einen Zwischenfall gegeben.

    Secret service agents respond during the White House Correspondents Dinner, Saturday, April 25, 2026, in Washington. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
    Zwischenfall beim White-House-Dinner in Washington - US-Präsident Trump wurde in Sicherheit gebracht (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mark Schiefelbein)
    Der Präsident, seine Frau und auch Vizepräsident Vance mussten in Sicherheit gebracht werden. Journalisten des Nachrichtensenders CNN, der das Ereignis aus dem Hilton Hotel live übertrug, berichteten über Schüsse. In Agenturmeldungen ist von einer Festnahme die Rede. Trump will in Kürze im Weißen Haus eine Erklärung abgeben. Soweit bekannt, hat es bei dem Zwischenfall keine Verletzten gegeben. Das White-House-Dinner wurde abgebrochen.
    Im ​Festsaal des Hotels brach massive Unruhe aus. Viele Anwesende suchten unter den Tischen Schutz, während Agenten des Secret Service in Kampfausrüstung ‌in den Raum stürmten.
    Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.