Gaza-Krieg

Berichte über schwere Kämpfe im Süden Gazas

Aus dem Süden des Gazastreifens werden nach Berichten israelischer Medien schwere Kämpfe gemeldet. Demnach hat das israelische Militär weitere Ziele der Terrorgruppe Hamas angegriffen. Wie die Zeitung "The Times of Israel" meldet, gibt es Gefechte in der Gegend um Chan Junis. In der Stadt sollen sich Teile der Hamas-Führung aufgehalten haben, hieß es.

02.12.2023