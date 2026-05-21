Telefonat
Berichte über Streit zwischen Trump und Netanjahu über weiteres Vorgehen im Iran-Krieg

Die laufenden Verhandlungen über eine Waffenruhe im Iran-Krieg sorgen laut Berichten für Spannungen zwischen US-Präsident Trump und dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu.

    Benjamin Netanjahu und Donald Trump am 29.12.2025 in Trumps Privatresidenz Mar-a-lago in Florida. Sie schütteln Hände und Trump zeigt mit dem Finger der anderen Hand auf Netanjahu.
    Spannungen zwischen US-Präsident Trump, rechts, und dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu (Archivbild). (Getty Images / Joe Raedle)
    Mehrere Medien berichten, dass sich beide während eines Telefonats gestritten hätten. Grund dafür seien unterschiedliche Ansichten über das weitere Vorgehen gewesen. Trump hatte nach eigenen Angaben für Dienstag geplante Angriffe auf den Iran abgesagt und auf die laufenden Verhandlungen verwiesen. Netanjahu befürwortet laut den Berichten hingegen, den Krieg wieder aufzunehmen. Die USA und Israel hatten Ende Februar gemeinsam Angriffe auf den Iran durchgeführt und den Krieg damit begonnen.
    Derzeit gilt eine Waffenruhe. Verhandlungen über ein dauerhaftes Kriegsende brachten bisher keine Einigung. Trump drohte inzwischen erneut mit weiteren Attacken für den Fall, dass der Iran einem Abkommen nicht zustimme.
    Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.