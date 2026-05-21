Spannungen zwischen US-Präsident Trump, rechts, und dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu (Archivbild). (Getty Images / Joe Raedle)

Mehrere Medien berichten, dass sich beide während eines Telefonats gestritten hätten. Grund dafür seien unterschiedliche Ansichten über das weitere Vorgehen gewesen. Trump hatte nach eigenen Angaben für Dienstag geplante Angriffe auf den Iran abgesagt und auf die laufenden Verhandlungen verwiesen. Netanjahu befürwortet laut den Berichten hingegen, den Krieg wieder aufzunehmen. Die USA und Israel hatten Ende Februar gemeinsam Angriffe auf den Iran durchgeführt und den Krieg damit begonnen.

Derzeit gilt eine Waffenruhe. Verhandlungen über ein dauerhaftes Kriegsende brachten bisher keine Einigung. Trump drohte inzwischen erneut mit weiteren Attacken für den Fall, dass der Iran einem Abkommen nicht zustimme.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.