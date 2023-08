Fano-Miliz-Kämpfer, die in Amhara, in Äthiopien aktiv sind. Hier ein Foto aus dem Jahr 2021. (AFP / SOLAN KOLLI)

Das geht aus übereinstimmenden Berichten eines Krankenhausmitarbeiters und einer staatlichen Kommission des ostafrikanischen Landes hervor. Der Angriff sei in der Stadt Finote Selam erfolgt. Unklar blieb, wer dafür verantwortlich ist. In der Stadt gelten - wie in der gesamten Region Amhara - Notstandsgesetze, die vom äthiopischen Parlament beschlossen worden waren.

In Amhara ist die Fano-Miliz aktiv, die versucht, die Kontrolle in der Region an sich zu ziehen. Sie weigert sich, dem Beschluss der äthiopischen Regierung zu folgen und sich aufzulösen. Die Auflösung aller regionalen Milizen im Land ist Teil eines Friedensabkommens, der im November vergangenen Jahres den Bürgerkrieg in Äthiopien beenden sollte.

