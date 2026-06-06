Krieg im Nahen Osten

Unter den Opfern in einem großen Zeltlager im Zentrum von Gaza-Stadt seien auch zwei Frauen, teilten Sanitäter mit. Zudem gebe es 15 Verletzte. Die israelische Armee erklärte, sie habe in diesem Gebiet Angriffe gegen Terroristen durchgeführt.
Im Westjordanland beschossen israelische Soldaten nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums zudem ein Auto und töteten dabei ein sieben Monate altes Kind. Das israelische Militär begründete den Angriff damit, dass das Fahrzeug auf Soldaten zugerast sei.
Offiziell gilt seit Oktober vergangenen Jahres eine Waffenruhe für den Gazastreifen. Beide Seiten werfen sich immer wieder Verstöße vor.
Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.