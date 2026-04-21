Das geht aus seiner in Washington eingereichten Klage hervor. Patel wirft "The Atlantic" demnach vor, einen Artikel mit falschen und offensichtlich erfundenen Behauptungen veröffentlicht zu haben, um seinen Ruf zu zerstören.
Das Magazin hatte am Freitag von übermäßigem Alkoholkonsum und unerklärlichen Abwesenheiten des FBI-Chefs berichtet. "The Atlantic" berief sich dabei auf zahlreiche anonyme Quellen.
In der Klageschrift weist Patel die Vorwürfe zurück. Das Magazin erklärte, man stehe zu seiner Berichterstattung.
Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.