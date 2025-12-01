Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Das Portal "El Pitazo" berichtete von Festnahmen in mehreren Landesteilen und berief sich dabei auf Berichte der Organisationen, von oppositionellen Parteien sowie von Gewerkschaften. Die Sicherheitskräfte hätten keine Gründe für die Festnahmen genannt oder Angaben zum Verbleib der Personen gemacht.

Gestern hatten die USA den venezolanischen Präsidenten Maduro aufgefordert, sein Land zu verlassen. Washington wirft ihm vor, vom Drogenhandel in die USA zu profitieren. Die Regierung von Präsident Trump hat eine Belohnung von 50 Millionen Dollar für Informationen ausgelobt, die zu einer Festnahme Maduros führen. Das US-Militär attackiert regelmäßig Boote angeblicher venezolanischer Drogenschmuggler.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.