Israelische Soldaten an einem Kontrollpunkt im Westjordanland (Majdi Mohammed/AP/dpa)

Dabei seien 13 Menschen verletzt worden, darunter auch Kinder, meldeten mehrere palästinensische und israelische Medien. Das Rote Kreuz teilte mit, mehrere Personen seien in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Israels Armee erklärte, Soldaten und Polizisten seien zum Ort des Geschehens geschickt worden. Sie hätten dort aber keine Verdächtigen ausmachen können. Die israelische Polizei leitete den Angaben zufolge Ermittlungen ein.

Die Lage im besetzten Westjordanland hat sich seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vor fast zwei Jahren verschärft. Es gibt zunehmend Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen palästinensische Zivilisten. Menschenrechtler werfen Israels Militär vor, bei solchen Vorfällen oft nicht einzuschreiten.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.