Angaben aus Japan und Südkorea

Nach offiziellen japanischen und südkoreanischen Angaben wurde mindestens eine ballistische Rakete in Richtung Ostmeer abgefeuert, das außerhalb Koreas auch als Japanisches Meer bezeichnet wird.
Die japanische Küstenwache erklärte, das Geschoss sei anscheinend ins Meer gestürzt. Der japanische Sender NHK berichtete unter Berufung auf Quellen aus dem Verteidigungsministerium, das Objekt sei offenbar außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans niedergegangen.
Von Seiten des südkoreanischen Militärs war sogar von zehn ballistischen Raketen die Rede, wobei hier zunächst keine Einzelheiten bekannt wurden.
Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.