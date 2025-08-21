Gaza-Krieg

Das Al-Awda-Krankenhaus im Zentrum des Küstengebiets teilte mit, mindestens sieben Menschen seien durch Beschuss in der Nähe einer Verteilstelle für Hilfsgüter getötet worden. Aus Chan Junis im Süden des Gazasteifens wurden mehrere Todesopfer nach Luftangriffen gemeldet. Eine israelische Armeesprecherin teilte mit, man prüfe die Berichte.
Israels Armee rückte unterdessen weiter auf Gaza-Stadt vor. Mehrere Vororte stünden bereits unter israelischer Kontrolle, hieß es. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, sich im Süden des Küstenstreifens in Sicherheit zu bringen.
Diese Nachricht wurde am 21.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.