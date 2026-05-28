Angespannte Lage im Mittleren Osten

Zudem habe das Militär mehrere iranische Drohnen abgefangen und abgeschossen, die eine ähnliche Bedrohung dargestellt hätten. Derweil meldeten iranische Medien mehrere Explosionen östlich der Hafenstadt Bandar Abbas. Zunächst war unklar, ob es sich um die attackierte Region handelte.
Bereits in der Nacht zu Dienstapg hatten die US-Streitkräfte Angriffe mit einer ähnlichen Begründung geflogen. Zuvor war eine Feuerpause für längere Zeit weitgehend eingehalten worden.
Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.