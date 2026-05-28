Angespannte Lage im Mittleren Osten
Berichte: US-Militär greift erneut Ziele im Iran an

Das US-Militär hat offenbar erneut Ziele im Iran angegriffen. Nach Informationen mehrerer amerikanischer Medien wurde ein Militärgelände unter Beschuss genommen. Regierungsbeamte werden mit den Worten zitiert, von dem ⁠Areal ⁠sei eine Bedrohung für ⁠die amerikanischen Streitkräfte in der Region und den kommerziellen ⁠Schiffsverkehr in ‌der Straße von Hormus ausgegangen.

    Dieses Satellitenbild zeigt Rauch, der nach einer Explosion im Hafen von Bandar Abbas entlang der Straße von Hormus aus einem Schiff aufsteigt.
    Der iranische Hafen von Bandar Abbas nahe der Straße von Hormus nach einem Angriff (Archivbild). (AFP / -)
    Zudem habe das Militär mehrere iranische Drohnen abgefangen und ​abgeschossen, die eine ähnliche ‌Bedrohung dargestellt hätten. Derweil meldeten iranische Medien mehrere Explosionen östlich der Hafenstadt Bandar Abbas. Zunächst war unklar, ob es sich um die attackierte Region handelte.
    Bereits in der Nacht zu Dienstapg hatten die US-Streitkräfte Angriffe mit einer ähnlichen Begründung geflogen. Zuvor war eine Feuerpause für längere Zeit weitgehend eingehalten worden.
    Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.