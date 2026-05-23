Mittlerer Ostern

US-Präsident Trump im Oval Office des Weißen Hauses (picture alliance / abaca / Aaron Schwartz)

Das Nachrichtenportal "Axios" meldet, Präsident Trump habe eine Sitzung mit seinen engsten Beratern abgehalten und erwäge ernsthaft neue Attacken, sollte es bei Verhandlungen mit Teheran keinen Durchbruch geben. Auch der Fernsehsender CBS berichtet von möglichen neuen Angriffen. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht getroffen worden. Trump selbst hatte gestern auf seiner Onlineplattform erklärt, er könne wegen nicht näher erläuterten "Umständen" wohl nicht an der bevorstehenden Hochzeit seines ältesten Sohnes teilnehmen.

Seit Anfang April gilt eine fragile Waffenruhe im Iran-Krieg. Verhandlungen unter Vermittlung Pakistans brachten bisher keine Lösung. Umstritten sind vor allem Irans Nuklearprogramm und ein freier Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.