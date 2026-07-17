Örtliche Ärzte im Flüchtlingslager Nuseirat sprachen von mindestens sieben Toten und 22 Verletzten, die an der Begräbnisfeier eines Palästinensers teilgenommen hatten. Er war von israelischen Soldaten erschossen worden. Von Seiten des Militärs hieß es, Ziel seien Terroristen gewesen. Gleichwohl werde der Angriff untersucht.
Israel und die militant-islamistische Hamas hatten sich nach zwei Jahren Krieg im Oktober auf ein Waffenruheabkommen verständigt. Ungeachtet dessen kommt es immer wieder zu Konfrontationen.
Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.