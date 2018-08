Berichterstattung zu Ausschreitungen in Chemnitz "Gegen Rechtsextreme zu sein, ist nicht zwangsläufig links"

In der Berichterstattung über die Ausschreitungen in Chemnitz sei eine komplexe Debatte einfach in zwei Seiten aufgeteilt worden, sagte Thomas Laschyk von der Initiative "Volksverpetzer" im Dlf. Hier von "linken" und "rechten" Demonstranten zu sprechen, verharmlose rechtsextreme Positionen.

Thomas Laschyk im Gespräch mit Sebastian Wellendorf