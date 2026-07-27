"World Liberty Congress"
Berlin: Demokratie-Aktivisten eröffnen europäisches Hauptquartier

In Berlin ist das europäische Hauptquartier des so genannten "World Liberty Congress" eröffnet worden.

    Berlins Regierender Bürgermeister Wegner (r.v.r, CDU) steht während der symbolischen Eröffnung des europäischen Hauptquartiers des World Liberty Congress in der Waisenstraße hinter einem Schild "Für Freiheit gemeinsam" neben den Gründern.
    Eröffnung des Europäischen Hauptquartiers "World Liberty Congress" (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)
    Berlin sei die Stadt der Freiheit und der Hoffnung für alle Menschen, die nicht in Freiheit lebten, erklärte der Regierende Bürgermeister Wegner. Der "World Liberty Congress" ist eigenen Angaben zufolge die größte Allianz von
    Demokratie-Aktivisten und Freiheitsbewegungen aus autoritär regierten Staaten. Ihr gehören mehr als 200 Dissidenten aus mehr als 60 autokratisch regierten Staaten an.
    Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.