Volkspolizisten und Arbeiter der DDR beim Errichten der Berliner Mauer im Norden Berlins. (picture alliance / dpa)

Dazu werden Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, Evelyn Zupke, erwartet. Eine weitere Kranzniederlegung gibt es an der Peter-Fechter-Gedenkstele in der Kreuzbeger Zimmerstraße 27, nahe dem Checkpoint Charlie. Fechter starb im Alter von 18 Jahren bei einem Fluchtversuch über die Berliner Mauer, nachdem er von DDR-Grenzsoldaten angeschossen wurde. Er verblutete im Todesstreifen.

Stiftung Aufarbeitung: Schüler sollen DDR-Geschichte lernen

Zum Jahrestag des Mauerbaus fordert die Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur verlässlicheren Unterricht zur DDR-Geschichte in Schulen. Eigentlich sei die Vermittlung der grundlegenden Daten und Fakten zur DDR im Geschichtsunterricht der Oberstufe gesichert, sagte Stiftungs-Direktorin Anna Kaminsky der Deutschen Presse-Agentur. Oft komme das Thema aber erst zum Ende des Schuljahrs, wenn die Zeit knapp werde. "Wie intensiv das Thema behandelt wird, hängt auch heute noch wesentlich vom Engagement und der Ausbildung der Lehrkräfte ab", sagte Kaminsky. "Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der DDR-Geschichte, gerade auch in anderen Schulformen wie beispielsweise Berufsschulen, wäre darüber hinaus sehr wünschenswert."

Am 13. August 1961 ließ die DDR-Führung die Grenze zu Westberlin abriegeln und eine Mauer errichten. Die SED begründete den Bau mit dem angeblichen Schutz vor faschistischen Kräften aus dem Westen und betitelte ihn als "antifaschistischen Schutzwall". In den Jahren bis zum Fall der Mauer 1989 verloren mindestens 140 Menschen unter anderem bei Fluchtversuchen ihr Leben.

