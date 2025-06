Gedenkveranstaltung

Gedenkfeier der Bundesregierung zum Volksaufstand am 17. Juni 1953 (Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

An der Veranstaltung mit Kranzniederlegungen nahmen Opfer, Zeitzeugen und Hinterbliebene teil. Gedenkstunden fanden auch an anderen Orten statt, etwa in einem ehemaligen Gefängnis in Potsdam.

Am 17. Juni 1953 und den Folgetagen hatten an etwa 700 Orten in der DDR bis zu eine Million Menschen gegen härtere Arbeitsbedingungen und für Freiheitsrechte demonstriert. Der Aufstand wurde von sowjetischen Truppen niedergeschlagen. 55 Menschen wurden getötet, mehr als 10.000 verhaftet.

