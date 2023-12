Vor sieben Jahren hatte ein islamistisch motivierter Attentäter einen LKW in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gesteuert. (Archivbild) (picture alliance / Rainer Jensen / dpa)

In der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche fand eine Gedenkandacht statt. Daran nahmen Angehörige der Verstorbenen sowie Vertreter der Berliner Politik teil. Berlins Regierender Bürgermeister Wegner hatte zuvor erklärt, man beklage die Toten, trauere mit den Hinterbliebenen und denke an jene, die bis heute an den Folgen des Attentats litten.

Am 19. Dezember 2016 hatte ein islamistisch motivierter Attentäter einen Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gesteuert. 13 Menschen starben bei dem Anschlag oder in der Folge, viele weitere wurden verletzt.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.