Die Regenbogenflagge steht für die Rechte queerer Menschen. (picture alliance / dpa / Revierfoto)

Darunter sind Berlin, München, Stuttgart und Hamburg. In der Hauptstadt wurden vor vielen öffentlichen Gebäuden Regenbogenflaggen gehisst. Der Regierende Bürgermeister Wegner, CDU, sagte, damit bekenne sich Berlin zum Miteinander in Vielfalt. Berlin sage jeglicher Diskriminierung, Ausgrenzung und Hasskriminalität den Kampf an und plane unter anderem, einen Queer-Beauftragten einzusetzen.

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Amtsberg, äußerte sich besorgt darüber, dass queere Menschen weltweit diskriminiert werden. Ihnen drohe in mehr als 60 Staaten strafrechtliche Verfolgung, in mindestens sieben gar die Todesstrafe. Die Grünen-Politikerin wies auf die gestiegene Zahl der Angriffe gegen queere Menschen auch in Deutschland und auf eine hohe Dunkelziffer hin. Gemeldet wurden im vergangenen Jahr 1.400 Straftaten.

Positiv seien dagegen die Pläne, das Transsexuellengesetz durch ein Selbstbestimmungsgesetz zu ersetzen. So würden die rechtliche Diskriminierung und unwürdige Verfahren beendet, betonte Amtsberg. Ähnlich äußerte sich der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Lehmann. In Deutschland sei man schon weit gekommen, es gebe bei der Akzeptanz von queeren Menschen aber noch Luft nach oben.

Der 17. Mai wurde im Jahr 2004 als Tag gegen Homophobie ausgerufen, inzwischen wird er als "Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie" begangen. Hintergrund des Datums ist, dass die Weltgesundheitsorganisation seit dem 17. Mai 1990 Homosexualität nicht mehr als psychische Krankheit führt.

