Afghanen dürfen aus Pakistan einreisen. (Soeren Stache/dpa)

Das meldet die Zeitung "Die Welt". Laut dem Bericht sollen bereits in den kommenden Tagen afghanische Familien per Linienflug nach Deutschland kommen. Unklar ist, wie viele Menschen von der Entscheidung betroffen sind.

Grund für das Einlenken Berlins seien jüngste Gerichtsentscheidungen. Die "Welt" zitiert aus einem Schriftsatz des Verwaltungsgerichts Berlin, das dem Auswärtigen Amt ein Zwangsgeld androht. Die Bundesrepublik sei durch bestandskräftige, nicht widerrufene Aufnahmezusagen rechtlich gebunden, hieß es zur Begründung.

Derzeit warten rund 2.000 Afghanen und ihre Familienangehörigen in Pakistan auf ihre Ausreise nach Deutschland. Sie hatten als Ortskräfte für die Bundeswehr oder für deutsche Organisationen gearbeitet.

